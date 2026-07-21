Una bambina di 10 anni è scomparsa nel lago di Como, dove si trovava con i genitori. La piccola si è tuffata nel pomeriggio davanti al Tempio Voltiano e non è più riemersa. Le forze di soccorso stanno facendo ricerche in acqua e sulla riva, con l’area ancora sotto osservazione. La zona è stata delimitata e le operazioni di ricerca sono in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La piccola si è tuffata mentre era con i genitori e non è più riemersa. Momenti di terrore nel pomeriggio di oggi a Como, dove una bambina di 10 anni risulta dispersa nelle acque del lago. L’episodio è avvenuto nello specchio d’acqua antistante i giardini pubblici della città, di fronte al Tempio Voltiano. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina si trovava insieme ai genitori, entrambi di nazionalità straniera, quando si è tuffata in acqua. Dopo l’immersione, però, non è più riemersa, facendo scattare immediatamente l’allarme. Sul posto impegnati vigili del fuoco e forze dell’ordine. Le operazioni di ricerca sono tuttora in corso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Bimba di 10 anni dispersa nel lago di Como: ricerche in corso davanti al Tempio Voltiano

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In corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di #Como di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizia e vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere x.com

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