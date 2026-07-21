Bimba di 10 anni scompare nel lago di Como | si è tuffata in un punto vietato alla balneazione - VIDEO
Una bambina di 10 anni è scomparsa nel lago di Como, vicino al Tempio Voltano. Secondo quanto riferito dalla famiglia, si sarebbe tuffata intorno alle 16 in un'area vietata alla balneazione e non è più riemersa. Le ricerche sono ancora in corso e coinvolgono i soccorritori. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali ritrovamenti o dettagli sulla dinamica dell'incidente.
Una bimba di 10 anni è scomparsa nelle acque del lago di Como, nei pressi del Tempio Voltano. La piccola, secondo la sua famiglia, si sarebbe tuffata intorno alle 16 in un punto vietato alla balneazione e non sarebbe più riemersa. Sul posto sono intervenuti sommozzatori, vigili del fuoco, polizia ed elicottero per rinvenire la bambina. Bimba di 10 anni scompare nel lago di Como: si è tuffata in un punto vietato alla balneazione Sono momenti di grande apprensione sul lago di Como, dove una bambina di 10 anni risulta dispersa dopo essersi tuffata nelle acque antistanti i giardini pubblici del capoluogo, nei pressi del Tempio Voltiano. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, quando la piccola, che si trovava in compagnia dei genitori, non è più riemersa dall'acqua. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Bimba di 10 anni scompare nel Lago di Como: ricerche senza sosta
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