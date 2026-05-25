Le regole per sedersi sulle aiuole di Como cambieranno, ma non sono state ancora definite ufficialmente. Il prato del Tempio Voltiano è diverso da quello di Villa Olmo, anche per le modalità di fruizione e gestione. La questione riguarda principalmente l’uso degli spazi verdi e le eventuali restrizioni per le persone che vogliono rilassarsi sul prato vicino al lago. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali modifiche o limitazioni specifiche.

? Domande chiave Come cambieranno le regole per sedersi sulle aiuole di Como?. Perché il prato del Tempio è diverso da quello di Villa Olmo?. Quali aree rimangono ancora chiuse per via dei cantieri?. Quando saranno pronti i nuovi giochi per i bambini?.? In Breve Riapertura parziale avvenuta il 24 maggio 2026 dopo i lavori di riqualificazione.. Nuova possibilità di sdraiarsi sul prato rispetto al divieto in Villa Olmo.. Cantieri ancora attivi nell'area ex minigolf per completare l'offerta ricreativa.. Attesa installazione nuovi giochi per bambini per la piena fruibilità del parco.. Il 24 maggio 2026, le famiglie di Como hanno ritrovato il piacere di stendersi sul prato davanti al Tempio Voltiano, segnando la riapertura parziale dei giardini a lago dopo i lunghi lavori di riqualificazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Como, festa al Tempio Voltiano: torna il relax sul prato a lago

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