Martedì 21 luglio è stata effettuata l’autopsia sul corpo di Alice Ferrari, l’undicenne morta all’ospedale Gaslini dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. L’esame, che durerà circa due mesi, servirà a chiarire le cause del decesso. I reni e il fegato della bambina sono stati donati. Le indagini sono in corso per ricostruire l’accaduto.

LE INDAGINI. È stata eseguita martedì 21 luglio l’autopsia sul corpo di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni morta all’ospedale Gaslini dopo che mercoledì scorso era rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina dei bagni Segesta a Sestri Levante. L’esame è stato eseguito dal medico legale Sara Lo Pinto, nominato dal pm Fabrizio Givri. Erano presenti anche i colleghi nominati dalle parti: Marco Salvi per i titolari dello stabilimento balneare e Francesco Ventura per i genitori della bimba. I titolari dei bagni (difesi dagli avvocati Angelo Paone e Claudio Zadra) sono indagati per omicidio colposo. La famiglia,... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bimba annegata, eseguita l’autopsia sul corpo di Alice: esito tra due mesi. Donati reni e fegato

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