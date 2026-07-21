Bignami | Presentato nuovo ddl che esclude risarcimenti per chi subisce danni da attività illecite

Notizia in breve

È stato presentato un disegno di legge che stabilisce che chi subisce danni dall’attività illecita di un criminale non può richiedere risarcimenti. La proposta, approvata nell’ultimo DDL del governo, è firmata da un partito di maggioranza. La norma specifica che i danni causati da attività criminali non sono risarcibili, anche se chi li subisce è coinvolto in azioni illecite.