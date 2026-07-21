Bignami | Presentato nuovo ddl che esclude risarcimenti per chi subisce danni da attività illecite
È stato presentato un disegno di legge che stabilisce che chi subisce danni dall’attività illecita di un criminale non può richiedere risarcimenti. La proposta, approvata nell’ultimo DDL del governo, è firmata da un partito di maggioranza. La norma specifica che i danni causati da attività criminali non sono risarcibili, anche se chi li subisce è coinvolto in azioni illecite.
(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2026 "La proposta di legge di Fratelli d'Italia, recepita nell'ultimo DDL varato dal Governo, esclude che se un criminale subisce dei danni per l'attività che svolge, evidentemente illecita, possa poi invocare dei risarcimenti dei danni. Lo Stato deve stare dalla parte delle persone per bene e non dei criminali" Così Galeazzo Bignami si FdI a margine della conferenza stampa organizzata da Fratelli d’Italia per presentare il nuovo Disegno di Legge (DDL) dal titolo "Mai più delinquenti risarciti dalle vittime" alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Bignami: Presentato nuovo ddl che esclude risarcimenti per chi subisce danni da attività illecite
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