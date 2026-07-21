Bignami | Presentato nuovo ddl che esclude risarcimenti per chi subisce danni da attività illecite

Da quotidiano.net 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato presentato un disegno di legge che stabilisce che chi subisce danni dall’attività illecita di un criminale non può richiedere risarcimenti. La proposta, approvata nell’ultimo DDL del governo, è firmata da un partito di maggioranza. La norma specifica che i danni causati da attività criminali non sono risarcibili, anche se chi li subisce è coinvolto in azioni illecite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2026 "La proposta di legge di Fratelli d'Italia, recepita nell'ultimo DDL varato dal Governo, esclude che se un criminale subisce dei danni per l'attività che svolge, evidentemente illecita, possa poi invocare dei risarcimenti dei danni. Lo Stato deve stare dalla parte delle persone per bene e non dei criminali" Così Galeazzo Bignami si FdI a margine della conferenza stampa organizzata da Fratelli d’Italia per presentare il nuovo Disegno di Legge (DDL) dal titolo "Mai più delinquenti risarciti dalle vittime" alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

bignami presentato nuovo ddl che esclude risarcimenti per chi subisce danni da attivit224 illecite
© Quotidiano.net - Bignami: Presentato nuovo ddl che esclude risarcimenti per chi subisce danni da attività illecite
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bignami: Presentato nuovo ddl che esclude risarcimenti per chi subisce danni da attività illecite

Video Bignami: Presentato nuovo ddl che esclude risarcimenti per chi subisce danni da attività illecite

Notizie e thread social correlati

Danni da maltempo, i risarcimenti tra assicurazione, Comune e Stato: chi paga i feritiDanni da maltempo hanno coinvolto anche le persone, con feriti tra le conseguenze degli eventi meteorologici estremi.

Meloni “Con ddl Sicurezza stop a risarcimenti per chi commette un reato”Il governo ha approvato un disegno di legge che vieta ai soggetti coinvolti in reati di ricevere risarcimenti per danni subiti durante l'atto...

Argomenti più discussi: Bignami: Vigliacchi, ma cosa è successo con preferenze e legge elettorale; Roggero, sfilata di politici in carcere. La proposta leghista agita il governo; Bignami: Così gli elettori sapranno chi governa un minuto dopo la chiusura dei seggi.

bignami presentato nuovo ddlBignami: Presentato nuovo ddl che esclude risarcimenti per chi subisce danni da attività illecite(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2026 La proposta di legge di Fratelli d'Italia, recepita nell'ultimo DDL varato dal Governo, esclude che se un criminale subisce dei danni per l'attività che svolge, e ... la7.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web