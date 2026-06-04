Danni da maltempo i risarcimenti tra assicurazione Comune e Stato | chi paga i feriti

Da quifinanza.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Danni da maltempo hanno coinvolto anche le persone, con feriti tra le conseguenze degli eventi meteorologici estremi. Recentemente, una tromba d’aria ha interessato la capitale, provocando danni materiali e a persone. I risarcimenti per i danni vengono gestiti tra le compagnie assicurative, il Comune e lo Stato, a seconda delle circostanze e delle coperture assicurative. Non sono stati forniti dettagli sui numeri di feriti o sulle responsabilità specifiche.

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Gli eventi meteorologici estremi, come la recente tromba d’aria che ha colpito Roma, possono causare danni anche alle persone e non soltanto a edifici, auto e altri oggetti. In questi casi, a volte, il ferito può ottenere un risarcimento. Il modo più semplice è quello di avere un’assicurazione contro gli infortuni personali che copra anche quelli da maltempo, ma spesso non è questo il caso. In situazioni molto specifiche, può essere chiamato in causa il Comune o un altro ente locale, ammesso che questi abbiano una responsabilità nella manutenzione di ciò che ha causato il danno. In casi più rari, a fornire il risarcimento può essere direttamente lo Stato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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