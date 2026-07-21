Dal primo agosto, il prezzo del biglietto singolo per il trasporto pubblico locale aumenta da 1,50 a 2 euro nelle città di Reggio Emilia e Modena. Restano invariati i costi degli abbonamenti. La variazione riguarda esclusivamente il prezzo del biglietto singolo, mentre non ci sono modifiche per gli altri titoli di viaggio. La modifica entrerà in vigore all'inizio del mese prossimo.

Reggio Emilia, 21 luglio 2026 – Dal 1° agosto cresce il costo del singolo biglietto per il trasporto pubblico locale, da 1,50 a 2 euro, ma non quello degli abbonamenti. Questa la decisione presa dalle amministrazioni comunali di Modena, Piacenza e Reggio Emilia, insieme alle rispettive Agenzie della Mobilità. Una scelta che è «anche politica – spiegano dai Municipi – grazie a un impegno economico diretto delle amministrazioni" che permetterà appunto di non far salire il prezzo degli abbonamenti per studenti, universitari, lavoratori, famiglie e anziani che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico. La disposizione, spiegano poi, dà... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Reggio Emilia.

© Ilrestodelcarlino.it - Biglietti autobus, dal primo agosto scatta l'aumento da 1,50 a 2 euro a Reggio Emilia e Modena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubI Married a Dying Billionaire—But I Was the Miracle Doctor Who Could Save Him

Notizie e thread social correlati

Dengue a Reggio Emilia, sospetto primo caso: scatta la disinfestazione straordinariaA Reggio Emilia è stato avviato un intervento straordinario di disinfestazione a causa di un sospetto caso di dengue.

Scuole aperte dal 31 agosto a Reggio Emilia “per sperimentare, condividere e giocare in attesa dell’inizio delle lezioni”Le scuole elementari a Reggio Emilia saranno aperte dal 31 agosto al 14 settembre, in anticipo rispetto all'inizio delle lezioni, per permettere ai...

Argomenti più discussi: Reggio Emilia, lunedi' in Consiglio il Bilancio ambientale 2025-2026: più verde, mobilità sostenibile e azioni per il clima; Bologna, Fratelli d'Italia attacca la giunta Lepore: Bus gratis ai migranti. Il Comune: Sono menzogne; Bus in fiamme nella notte a Castelnovo Sotto, indagini sulle cause del rogo.

Biglietti autobus, dal primo agosto scatta l'aumento da 1,50 a 2 euro a Reggio Emilia e ModenaReggio Emilia, 21 luglio 2026 – Dal 1° agosto cresce il costo del singolo biglietto per il trasporto pubblico locale, da 1,50 a 2 euro, ma non quello degli abbonamenti. Questa la decisione presa dalle ... ilrestodelcarlino.it