Le scuole elementari a Reggio Emilia saranno aperte dal 31 agosto al 14 settembre, in anticipo rispetto all'inizio delle lezioni, per permettere ai bambini di sperimentare, condividere e giocare. La scelta fa parte di un progetto regionale sperimentale chiamato ‘Scuole aperte’, che coinvolge il Comune di Reggio Emilia. L’obiettivo è offrire un periodo di accoglienza prima dell’avvio ufficiale dell’anno scolastico.

Reggio Emilia, 14 luglio 2026 – Anche il Comune di Reggio Emilia partecipa al progetto regionale sperimentale ‘Scuole aperte’, che prevede l'apertura delle scuole elementari da lunedì 31 agosto al 14 settembre. “Si tratta di un'attività sperimentale, ma importante anche per le dimensioni in cui sarà condotta - afferma l'assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud -. In queste mattinate bambine e bambini potranno continuare a sperimentare, giocare e condividere, in attesa dell'inizio del nuovo anno scolastico”. Le scuole saranno aperte dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13. A Reggio Emilia, infatti, le scuole saranno aperte dal lunedì... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Scuole aperte dal 31 agosto a Reggio Emilia “per sperimentare, condividere e giocare in attesa dell’inizio delle lezioni”

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