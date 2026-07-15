Dengue a Reggio Emilia sospetto primo caso | scatta la disinfestazione straordinaria

A Reggio Emilia è stato avviato un intervento straordinario di disinfestazione a causa di un sospetto caso di dengue. La misura è stata decisa dopo la segnalazione di un possibile contagio. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulla diagnosi o sull’identità delle persone coinvolte. La disinfestazione mira a prevenire la diffusione del virus, che si trasmette tramite zanzare. La situazione è sotto monitoraggio dalle autorità sanitarie locali.

Reggio Emilia, 15 luglio 2026 — Scatta il piano straordinario di disinfestazione a Reggio Emilia dopo l'individuazione di un sospetto caso di dengue. A partire dalla notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio prenderanno il via, in via precauzionale, gli interventi previsti dai protocolli regionali per contenere il rischio di diffusione della malattia trasmessa dalla zanzara tigre. Le operazioni interesseranno l'area compresa tra via Sormani Moretti, via Fratelli Rosselli e via Nizzi, con trattamenti che coinvolgeranno sia gli spazi pubblici sia quelli privati. L'intervento è stato disposto dal Comune di Reggio Emilia attraverso un'ordinanza sindacale contingibile e urgente, emessa su richiesta del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ausl di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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