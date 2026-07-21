Biennale il caso Russia costa caro | l' Ue taglia 2 milioni

La Commissione europea ha deciso di revocare un contributo di 2 milioni di euro destinato alla Fondazione La Biennale di Venezia. La decisione riguarda il caso Russia e comporta un taglio di fondi che interessa l’aspetto economico e istituzionale dell’evento culturale. La misura si inserisce in un contesto di decisioni più ampie legate alle conseguenze del caso Russia.

La decisione della Commissione europea di revocare il contributo da 2 milioni di euro destinato alla Fondazione La Biennale di Venezia apre un fronte che va oltre la dimensione culturale e assume un rilevante significato economico e istituzionale. Lo stop ai finanziamenti, motivato dal ritorno della Russia alla Biennale 2026 dopo gli anni di esclusione seguiti all'invasione dell'Ucraina, rischia infatti di incidere sugli equilibri finanziari della manifestazione e di alimentare un nuovo confronto tra Bruxelles e il sistema culturale europeo. Lo stop ai fondi europei. L' Agenzia esecutiva europea per l'Istruzione e la Cultura (Eacea), su raccomandazione della Commissione europea e al termine di una valutazione giuridica, ha disposto la revoca del finanziamento attualmente in corso pari a 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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