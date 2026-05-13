Anastasio "Non vogliamo abbellire o edulcorare l’immagine dei corpi delle persone con disabilità. Vogliamo proporli così come sono e far capire a chi guarda che ognuno ha un linguaggio corporeo e fisico, ognuno ha una capacità e una potenzia comunicativa. Che non esistono corpi non conformi, corpi da nascondere come è invece avvenuto in passato alle persone con disabilità". Così Jiorgos Christakis restituisce il senso di “Nothing to hide“ (“Nulla da nascondere“), la performance internazionale di danza che andrà in scena, in format e luoghi diversi, da venerdì 15 a martedì 19 maggio a Milano. Una performance nella quale sono impegnati...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nothing to Hide, spettacolo senza filtri. Quando la danza e il teatro esaltano la potenza dei corpi con disabilità

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