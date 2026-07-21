L’Unione europea ha revocato un contributo di 2 milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia 2026, a causa della partecipazione della Russia all’evento. La decisione arriva dopo le polemiche legate alla presenza del padiglione russo, considerata incompatibile con le posizioni dell’UE. La revoca del finanziamento è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla ripercussione sul programma. La Biennale ha annunciato di rispettare le decisioni delle autorità competenti.

L’Unione europea ha deciso di interrompere il finanziamento alla Biennale d’Arte di Venezia a seguito della controversa partecipazione della Russia all’edizione 2026. Lo ha annunciato un portavoce della Commissione europea. L’Agenzia esecutiva europea per l’Istruzione e la Cultura (Eacea), dopo una valutazione giuridica e su raccomandazione della Commissione, ha deciso di revocare il contributo in corso da 2 milioni di euro destinato alla Fondazione La Biennale di Venezia. “I progetti culturali finanziati con il denaro dei contribuenti europei devono difendere i valori democratici e promuovere il dialogo aperto, la diversità e la libertà di espressione, valori che oggi non sono rispettati in Russia”, ha affermato il portavoce, come riportato dalla Dpa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Biennale 2026, Ue revoca contributo da 2mln dopo il caso del padiglione russo

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