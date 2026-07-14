Venezia il padiglione russo e la revoca dei fondi Ue alla Biennale | ecco i settori colpiti dai tagli

L’Unione Europea ha deciso di sospendere i finanziamenti di due milioni di euro destinati alla Biennale, con effetto immediato. La misura riguarda specificamente il Padiglione russo e si inserisce in un contesto di restrizioni più ampio che coinvolge vari settori culturali. A pagare il prezzo più alto sarà il settore cinematografico, che riceverà meno fondi nei prossimi tre anni. La decisione si basa su questioni politiche e diplomatiche legate alla situazione internazionale.

E alla fine il conto lo paga il Cinema. A tre giorni dalla decisione dell’Unione Europea di interrompere il finanziamento di due milioni in tre anni alla Biennale per la partecipazione della Federazione Russa all’ultima Biennale d’Arte, è tempo di capire come si assesterà la fondazione veneziana di fronte a un taglio che per Ca’ Giustinian è «marginale» e va a colpire il progetto «Biennale Cinema 360 - Vpb (Venice Production Bridge) and College». Ovvero il finanziamento ai giovani registi e produttori che col College hanno la possibilità di sviluppare un lungometraggio e quello al Vpb, il complesso delle attività di mercato cinematografico che si svolgono durante la Mostra, favorendo la nascita di nuovi progetti. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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Il ministro Giuli ha dato dellassenteista al ministro Salvini.

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