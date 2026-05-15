Città Alta al Comune di Bergamo i ricavi dei 676 parcheggi su strada per i residenti

Il Comune di Bergamo ha approvato una delibera che riguarda i ricavi provenienti dai 676 parcheggi su strada destinati ai residenti nella Città Alta. Sono stati rivisti gli accordi con la società che gestisce i parcheggi, la quale in passato incamerava i proventi. In cambio di questa modifica, la società ottiene una proroga della gestione del parcheggio Fara fino al 2058. La decisione è stata adottata durante una recente riunione comunale.

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LA DELIBERA. Rivisti gli accordi con Bergamo Parcheggi, che incamerava i proventi. In cambio la società ottiene una proroga della gestione del Parking Fara fino al 2058. La strada sembra tracciata, anche se il provvedimento dovrà approdare in commissione consiliare giovedì 21 maggio e quindi in Consiglio comunale, lunedì 25, per il via libera definitivo. Con la delibera di Giunta recentemente approvata il Comune di Bergamo prova a chiudere un capitolo che negli ultimi tempi ha alimentato confronti e trattative attorno al Parking Fara. La Giunta Carnevali ha infatti varato la proposta di modifica della convenzione con Bergamo Parcheggi relativa alla gestione della struttura di Città Alta, da oltre 400 posti, inaugurata nel 2024 dopo un complesso iter condito anche da polemiche. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Città Alta, al Comune di Bergamo i ricavi dei 676 parcheggi su strada per i residenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bergamo Italy Walking Tour: Exploring Città Alta & Duomo | 4K UHD 60FPS Sullo stesso argomento Valdellora, parcheggi in crisi: la sfida dei residenti al ComuneLa gestione della sosta nel quartiere di Valdellora a La Spezia è al centro di un acceso dibattito e sociale, dopo che una proposta progettuale... Leggi anche: Anticipo d’estate a Bergamo: assalto a Città Alta, ma traffico e parcheggi reggono l’urto Erba alta e visibilità a rischio: il Comune di Matera corre ai ripari. Affidato con urgenza il servizio straordinario di sfalcio delle aree verdi: quasi 40mila euro per un mese di interventi tra nord e sud della città x.com Come mai il costo della vita a Torino è più basso di altre città più piccole della Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna? reddit Porta sant’Agostino danneggiata da un furgone: chiuso l’accesso a Città AltaTraffico in tilt nel pomeriggio di martedì 5 maggio, operai al lavoro per la riparazione: dalle 19 riaperta la circolazione ... bergamonews.it Città Alta presa d’assalto dalle auto, il Comune pensa di aprire un secondo accesso da Porta San LorenzoBergamo, 9 aprile 2026 – Dopo il caos del giorno di Pasquetta, con Città Alta presa d’assalto da migliaia di persone e le immagini di lunghe code di auto già dalle prime ore del mattino, il Comune ... ilgiorno.it