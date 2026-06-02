Gli 80 anni della Repubblica Italiana Bergamo indossa il tricolore | dalla Torre dei caduti a Piazza della Libertà

Alle 9.30, nella giornata dedicata alla Festa della Repubblica, si è svolta una cerimonia a Palazzo Frizzoni, con la sindaca che ha deposto una corona d’alloro sulla lapide commemorativa degli onorevoli Cavalli, Cremaschi, Belotti e Vicentini. La celebrazione ha coinvolto anche altre zone della città, tra cui la Torre dei Caduti e Piazza della Libertà, dove sono stati esposti il tricolore e bandiere italiane. La manifestazione si è svolta in modo formale e senza incidenti.

La giornata di celebrazione per la Festa della Repubblica è iniziata alle 9.30 presso Palazzo Frizzoni dove la sindaca Elena Carnevali ha deposto una corona d’alloro presso la lapide commemorativa degli onorevoli Cavalli, Cremaschi, Belotti e Vicentini presente all’interno del cortile del Palazzo. Esponenti di spicco della Democrazia Cristiana, Cavalli, Belotti e Vicentini già Consiglieri comunali, in città, furono eletti insieme al voto per il Referendum Istituzionale del 2 giugno 1946 poiché in quell’occasione gli Italiani votarono anche per la elezione dei 556 Deputati dell’Assemblea Costituente che avevano il compito di scrivere la nuova Costituzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Festa per gli 80 anni della Repubblica Italiana, Bergamo indossa il tricolore: tutte le cerimonie

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