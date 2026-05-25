In Lombardia, sono stati rilevati valori di ozono superiori ai 180 microgrammi per metro cubo in alcune zone, segnando il primo superamento della soglia di informazione prevista per il 2026. Le aree coinvolte includono Varese, Lecco, Monza e Brianza e Brescia. A Bergamo, i livelli sono risultati nella norma.

I DATI. Primo superamento del 2026 della soglia di informazione dell’ozono in Lombardia: valori oltre i 180 microgrammi per metro cubo sono stati registrati tra Varese, Lecco, Monza e Brianza e Brescia. Bergamo esclusa, In Lombardia si registra il primo episodio del 2026 di superamento della soglia di informazione dell’ozono, fissata a 180 microgrammi per metro cubo sulla media oraria. A rilevarlo sono state diverse stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell’aria di Arpa Lombardia. Il primo superamento è stato registrato venerdì 22 maggio nelle province di Varese e Lecco. A Ferno, nel Varesotto, la concentrazione massima ha raggiunto i 185 microgrammi per metro cubo, mentre a Valmadrera, in provincia di Lecco, sono stati rilevati 182 microgrammi per metro cubo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Ozono, in Lombardia primo superamento del 2026 della soglia di informazione. Bergamo tutto regolare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ex discarica “Bosco Lomba”, superamento della soglia di contaminazioneIl Sindaco di Montemiletto ha diffuso una nota riguardante l’ex discarica comunale “Bosco Lomba”.

Caldo e inquinamento: ozono oltre la soglia il 30 maggioIl 30 maggio si è verificato il primo superamento dei livelli di ozono quest’anno, con le temperature alte e l’inquinamento atmosferico che...

Si parla di: Ozono oltre i limiti nel Varesotto, a Ferno il dato peggiore.

Allarme ozono in Lombardia: Arpa avvisa di evitare l’aria aperta nelle ore più caldePrimo superamento nel 2026 della soglia di informazione dell’ozono (180 microgrammi/metrocubo – µg/m3) in diverse stazioni della rete di rilevamento della qualità dell’aria di Arpa Lombardia. In parti ... valtellinanews.it

Ozono, in Lombardia primo superamento del 2026 della soglia di informazione. Bergamo tutto regolareIn Lombardia si registra il primo episodio del 2026 di superamento della soglia di informazione dell’ozono, fissata a 180 microgrammi per metro cubo sulla media oraria. A rilevarlo sono state diverse ... ecodibergamo.it