bergamo al via il primo bus rapido elettrico della lombardia

A Bergamo è stato inaugurato il primo Bus Rapido Elettrico della Lombardia. Si tratta di un sistema di trasporto pubblico su gomma, completamente elettrico, che permette spostamenti più veloci e senza emissioni di inquinanti. Il nuovo servizio è considerato una forma di metropolitana leggera, destinata a migliorare la mobilità urbana. La linea collega diverse zone della città, con fermate previste lungo il percorso. L'introduzione di questo bus rientra in un progetto di sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti pubblici.

Bergamo, 21 luglio 2026 – Una vera e propria metropolitana leggera su gomma, 100% elettrica, rapida e a zero emissioni: prende il via a Bergamo il primo e-Brt (Electric Bus Rapid Transit) della Lombardia. Il servizio dell'e-Brt entrerà ufficialmente in funzione il prossimo 3 agosto: si tratta di una linea di trasporto veloce su gomma a zero emissioni finanziata dal Pnrr, che debutterà con un calendario inizialmente ridotto per accompagnare l'avvio del nuovo sistema e consentire il progressivo monitoraggio del servizio. Primo tassello per un nuovo sistema integrato. L'e-Brt non rappresenta solo una nuova linea di trasporto pubblico, ma il primo tassello di un nuovo sistema integrato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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