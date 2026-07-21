Benedetta Porcaroli | Né sante né demoni | ridiamo alle donne la verità

Notizia in breve

Benedetta Porcaroli ha partecipato al Giffon Film Festival, ricevendo il Giffoni Award. Durante l’evento, ha risposto a domande da giurati provenienti da vari paesi. La attrice ha dichiarato che le donne non sono né sante né demoni e ha sottolineato l’importanza di restituire loro la verità. L’evento ha visto la presenza di giurati internazionali che hanno interagito con l’ospite.