Benedetta Porcaroli | Né sante né demoni | ridiamo alle donne la verità
Benedetta Porcaroli ha partecipato al Giffon Film Festival, ricevendo il Giffoni Award. Durante l’evento, ha risposto a domande da giurati provenienti da vari paesi. La attrice ha dichiarato che le donne non sono né sante né demoni e ha sottolineato l’importanza di restituire loro la verità. L’evento ha visto la presenza di giurati internazionali che hanno interagito con l’ospite.
Ci sono giurati provenienti da tutto il mondo, a fare domande a Benedetta Porcaroli, ospite del Giffon Film festival, dove ha ricevuto il Giffoni award. La conoscono anche fuori dai confini italiani, soprattutto in virtù della serie Baby, su Netflix. "Io conosco quelle ragazze, quelle vite che la serie Baby racconta. Conosco quella sofferenza profonda, che dall’esterno non è visibile, non dà sintomi. E poi esplode", dice Benedetta. Baby (2018-2020) è liberamente ispirata allo scandalo delle baby squillo dei Parioli. Benedetta vi interpreta una ragazza di buona famiglia che, dietro l’apparenza di una vita perfetta, è infelice. Finisce coinvolta in un giro di prostituzione minorile insieme all’amica, mentre in lei si agita vorticoso un caos di problemi familiari e di ricerca della propria identità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Si parla di: Benedetta Porcaroli: Né sante né demoni: ridiamo alle donne la verità; Benedetta Porcaroli entra in The Gentlemen 2: da Baby a Guy Ritchie, la nuova vita internazionale dell’attrice romana.