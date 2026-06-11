Buon compleanno Zappacosta Benedetta Porcaroli José Bové…
Tra le persone menzionate, Benedetta Porcaroli e Emiliano Moretti compiono gli anni. Porcaroli è un'attrice italiana, mentre Moretti è un ex calciatore e attualmente dirigente sportivo. La lista include anche Angelo Panebianco, analista e politologo, e Costantino Sassone, di cui non sono specificate ulteriori informazioni. La celebrazione si riferisce a vari individui, senza indicare altre attività o eventi collegati.
Buon compleanno Angelo Panebianco, Emiliano Moretti, Benedetta Porcaroli, Costantino Sassone, Giobbe Covatta, Jackie Stewart, Salvatore Settis, Vito Riggio, Alberto Ercolani, José Bové, Francesco Bonini, Mino Taricco, Francesca Barracciu, Vincenzo Nardiello, Luigi del Liechtenstein, Lorenzo Ariaudo, Alessandro Mazzoli, Roberto Marti, Antonio Bocchetti, Federica Citarella, Davide Zappacosta. Oggi 11 giugno compiono gli anni: Costantino Sassone, statistico sanitario; Giuseppe Cardano, ex calciatore; Nicola Scalzini, economista; Rino Marchesi, ex calciatore, allenatore; Guido Manuli, animatore, disegnatore, regista; Jackie Stewart, pilota auto; Salvatore Settis, archeologo, storico dell’arte; Nunzio Todisco, tenore; Leonardo Grosso, ex calciatore, dirigente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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