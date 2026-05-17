William Burroughs una biografia senza Io né verità né bugie né legge

Nella vastissima produzione di William Burroughs, che copre l’intero arco del secondo Novecento, La mia educazione Un libro di sogni (traduzione, fedele e scorrevole, di Andrew Tanzi, Adelphi, pp. 258, € 16,00) occupa una posizione certamente laterale, ma offre una notevole quantità di spunti per rileggere una traiettoria letteraria unica, al crocevia tra afflato beat, sperimentalismo postmoderno, fantascienza, horror, pornografia. Sotto forma di altrettanti frammenti, ora di poche righe, ora di due o tre pagine, i sogni che fanno da tessuto connettivo al libro hanno però una caratteristica deliberatamente anti-psicoanalitica, rifiutando ogni riferimento diretto alla vita del sognatore, alle sue ossessioni, ai suoi desideri. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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