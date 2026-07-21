L'Inghilterra ha concluso il Mondiale al terzo posto, vincendo contro la Francia nell'ultimo match. Bellingham ha commentato la partecipazione come una base per il futuro, senza ulteriori dichiarazioni. La competizione si è conclusa con questa posizione, lasciando l'Inghilterra con il risultato di questa edizione. Non sono stati annunciati ulteriori piani o dichiarazioni ufficiali riguardo ai prossimi impegni della squadra.

Londra, 21 luglio 2026 – Un finale del Mondiale con l'amaro in bocca per l'Inghilterra, che ha chiuso al terzo posto grazie alla vittoria di sabato contro la Francia. La squadra di Tuchel era una delle candidate per la vittoria finale, ma il sogno di è infranto mercoledì, quando l'Argentina ha rimontato lo svantaggio iniziale di Gordon con i gol di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. In appena sette minuti, l'Inghilterra è tornata con i piedi sulla Terra: nessuna finale contro la Spagna (che sarebbe stata una rivincita dello scorso Europeo ), ma solo la sfida contro la Francia per salire sul gradino più basso del podio. Per Tuchel e i suoi l'avventura era iniziata nel modo giusto: primo posto nel girone, eliminazione della sorpresa Messico ai quarti di finale e vittoria contro la Norvegia di Haaland ai quarti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bellingham saluta il Mondiale: “Una base da cui costruire per il futuro”

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