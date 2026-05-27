Così la Nasa vuole costruire una base permanente sulla Luna

La Nasa ha annunciato un piano per costruire una base permanente sulla Luna utilizzando moduli robotici, droni e veicoli lunari. Questi strumenti saranno inviati per realizzare l’avamposto, che rappresenta il primo insediamento umano sul satellite.

Moduli robotici, droni e veicoli lunari da inviare sulla Luna per costruire una base permanente. La Nasa ha svelato al mondo il piano per costruire il primo avamposto umano sul nostro satellite. Nella giornata di ieri, martedì 26 maggio, l'agenzia ha annunciato una serie di contratti con aziende. 🔗 Leggi su Today.it

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Come la NASA costruira davvero una citta sulla Luna

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