L’ex presidente dell’Inter ha espresso apprezzamento per la vittoria dello scudetto dei nerazzurri e ha elogiato Cristian Chivu, sottolineando la sua intelligenza come punto di partenza per la costruzione della squadra. In un’intervista, ha anche commentato l’inchiesta sugli arbitri, affermando che non si può paragonare a vicende passate come Calciopoli. Le sue dichiarazioni sono state riportate dal Corriere dello Sport.

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© Calcionews24.com - Moratti applaude Chivu: «Scudetto meritato, la sua intelligenza la base su cui costruire. Inchiesta arbitri? Nulla di paragonabile alla schifezze di Calciopoli!»

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