Moratti applaude Chivu | Scudetto meritato la sua intelligenza la base su cui costruire Inchiesta arbitri? Nulla di paragonabile alla schifezze di Calciopoli!
L’ex presidente dell’Inter ha espresso apprezzamento per la vittoria dello scudetto dei nerazzurri e ha elogiato Cristian Chivu, sottolineando la sua intelligenza come punto di partenza per la costruzione della squadra. In un’intervista, ha anche commentato l’inchiesta sugli arbitri, affermando che non si può paragonare a vicende passate come Calciopoli. Le sue dichiarazioni sono state riportate dal Corriere dello Sport.
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