Inter tutto pronto per la festa-parata per celebrare lo scudetto e la coppa

Domani a San Siro l’Inter organizza una festa-parata per celebrare lo scudetto e la coppa vinta. L’evento si svolgerà prima e dopo la partita contro il Verona, con i tifosi che si preparano a partecipare per condividere la gioia della vittoria. La società ha annunciato che l’atmosfera sarà festosa, senza ulteriori dettagli su eventuali iniziative o modalità di partecipazione. La giornata sarà dedicata alla celebrazione del titolo conquistato dalla squadra.

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