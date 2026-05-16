Inter tutto pronto per la festa-parata per celebrare lo scudetto e la coppa
Domani a San Siro l’Inter organizza una festa-parata per celebrare lo scudetto e la coppa vinta. L’evento si svolgerà prima e dopo la partita contro il Verona, con i tifosi che si preparano a partecipare per condividere la gioia della vittoria. La società ha annunciato che l’atmosfera sarà festosa, senza ulteriori dettagli su eventuali iniziative o modalità di partecipazione. La giornata sarà dedicata alla celebrazione del titolo conquistato dalla squadra.
La festa scudetto dell'Inter andrà in scena prima e dopo la gara di domani a San Siro contro il Verona. Il club fresco vincitore anche della coppa Italia ha svelato i dettagli. Prima della partita, andrà in scena uno show condotto da Daniele Battaglia e Elenoire Casalegno, con 21 tifosi nerazzurri dal mondo della musica, dello sport e dell'intrattenimento. A seguire, appena prima del calcio d'inizio, una coreografia a tutto stadio accoglierà i calciatori nerazzurri sul terreno di gioco alle ore 15.00. Al termine della gara, la squadra alzerà al cielo la Coppa dello Scudetto davanti ai 70mila di San Siro, dando il via alla celebrazione ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
OAKTREE PRONTO A INVESTIRELE ULTIME SU MUHAREMOVIC, SOLET, JONES, KONÈ, NICO PAZ...
Sullo stesso argomento
La festa per lo scudetto dell’Inter: il percorso della parata in autobus dallo stadio Meazza a piazza DuomoMilano – L’ipotesi del percorso è già il frutto di una prima mediazione tra la società e le forze dell’ordine.
Leggi anche: Festa scudetto Inter, la parata a Milano: il percorso del bus e lo show a San Siro (con Benny Benassi)
#Live - #Inter è tutto pronto per la grande #festa: ecco gli orari e il percorso del bus scoperto https://www.barzacom.it/news/92047576582/doblete-oro-inter-gli-incassi-dopo-coppa-italia-e-scudetto?et Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Teleg facebook
Tutto pronto per la finale di Coppa Italia! Inter e Lazio hanno scelto gli undici titolari: Lautaro-Thuram sfidano Zaccagni e compagni #Inter #Lazio #CoppaItalia #ForzaInter #SerieA x.com
Fabrizio Romano: Manuel Akanji sarà un giocatore dell'Inter con un contratto permanente dal Manchester City, tutto pronto per essere formalizzato a maggio. €15 milioni di commissione al Man City per il difensore svizzero. reddit
Inter, tutto pronto per la festa-parata per celebrare lo scudetto... e la coppaLa festa scudetto dell'Inter andrà in scena prima e dopo la gara di domani a San Siro contro il Verona. Il club fresco vincitore anche della coppa Italia ha svelato i dettagli. Prima della partita, ... ilgiornale.it
Inter, tutto pronto per la firma! Fissato l’incontro: i dettagli e le cifreL'Inter sta preparando tutto per la firma del contratto: emergono dettagli sulle cifre e sulla scadenza, oltre alla data dell'incontro. spaziointer.it