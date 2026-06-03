Il Tg1 ha registrato il maggior numero di ascolti durante la parata militare per la Festa della Repubblica, trasmessa ieri. Su Rai1, lo speciale dedicato agli 80 anni dal Referendum ha ottenuto una media di circa 2 milioni di spettatori. Altri programmi della stessa rete hanno registrato ascolti inferiori, mentre le emittenti concorrenti hanno riportato dati significativamente più bassi. I dati Auditel sono stati diffusi oggi e si riferiscono all’intera giornata di martedì 2 giugno 2026.

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, martedì 2 giugno 2026, vedono su Rai1 80 anni dal Referendum – I volti della Repubblica segnare una media di 2.480.000 spettatori pari al 16.2% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Un nuovo inizio raccoglie invece una media di 2.052.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2, dopo la presentazione (558.000 – 3%), Formidabile Discoring Forever diverte 662.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Chief of Station – Verità a tutti i costi calamita 974.000 spettatori (6%). Su Tv8 Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo diverte 483.000 spettatori (3.1%) e sul Nove Corpi da reato chiama a raccolta davanti al teleschermo 310. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Tg1 sbanca l'Auditel con la parata militare per la Festa della Repubblica

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