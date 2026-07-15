Il 19 luglio, durante la 56esima edizione del Giffoni Film Festival, sarà proiettata in anteprima fuori concorso la pellicola intitolata “Greta e le favole vere”. Il film, diretto da Berardo Carboni e scritto con Valeria Giasi e Fabio Di Ranno, sarà presentato tra le altre iniziative del festival che si svolge a Giffoni Valle Piana dal 17 al 25 luglio.

Tempo di lettura: 2 minuti Arriva il 19 luglio alla 56a edizione del Giffoni Film Festival (in programma a Giffoni Valle Piana dal 17 al 25 luglio), in anteprima fuori concorso, “Greta e le favole vere”, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, scritto dallo stesso Carboni insieme con Valeria Giasi e Fabio Di Ranno. Nel cast Raoul Bova, Donatella Finocchiaro e Sabrina Impacciatore, insieme a Darko Peric, Federico Cesari e Demetra Bellina, accanto ai giovani protagonisti Mattia Garaci e Sara Ciocca, affiancati da Giovanni Visentin, Federico Rosati, Alba Amira Ramadani e Roberta Palumbo. Il film, in uscita al cinema dal 6 agosto con Vision Distribution, è prodotto da Pegasus con Rai Cinema, QMI e Vision Distribution, Ministero della Cultura direzione generale Cinema e Audiovisivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Al Giffoni Film Festival in anteprima ‘Greta e le favole vere’

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Greta e le favole vere - Trailer del film diretto da Berardo Carboni con Sara Ciocca

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