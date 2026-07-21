Beautiful anticipazioni americane | Steffy respinge ancora Sheila nonostante il divorzio da Deacon!

Nelle puntate americane di Beautiful, Sheila e Deacon si sono ufficialmente separati con un divorzio. Tuttavia, Steffy Forrester non cambia opinione su Sheila, continuando a considerarla una minaccia per Finn e la famiglia. La giovane non mostra segni di riavvicinamento nei confronti di Sheila, nonostante il gesto di divorzio. La relazione tra Sheila e Deacon si conclude, ma la posizione di Steffy rimane invariata.

Nelle Beautiful anticipazioni americane, la firma del divorzio tra Sheila e Deacon non basta a convincere Steffy a rivedere la propria posizione. Nonostante il gesto della suocera, la giovane Forrester continua a considerarla una minaccia per Finn e per la sua famiglia. Una situazione destinata ad alimentare nuove tensioni nelle prossime puntate. Le puntate americane di Beautiful, in onda sulla CBS e destinate ad arrivare in Italia tra circa un anno, raccontano uno dei momenti più delicati del rapporto tra Sheila Carter e Deacon Sharpe. Dopo aver cercato a lungo di salvare il loro matrimonio, Sheila prende una decisione destinata a cambiare definitivamente il corso della loro storia. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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