Beautiful Brooke seduce Ridge per fermare Steffy | anticipazioni americane

Nelle ultime puntate di Beautiful, Brooke Logan ha deciso di sedurre Ridge con l’obiettivo di fermare Steffy. La donna ha messo in atto un piano che coinvolge un comportamento intenzionalmente provocatorio, con l’intento di ottenere un risultato preciso. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione tra i personaggi, che si scontrano tra scelte personali e strategie emotive per influenzare le decisioni di Ridge. La scena si svolge in un momento di forte complessità tra i protagonisti della soap.

Nelle ultime puntate di Beautiful, Brooke Logan ha messo in atto un piano audace per riprendere il controllo della Forrester Creations. Seducendo Ridge, la bionda madre di Hope intende farlo scegliere come co-Ceo, escludendo così Steffy. Questa manovra solleva interrogativi su come reagirà Steffy e quali conseguenze avrà per la famiglia Forrester. Beautiful, anticipazioni dal 10 al 16 maggio 2026: successo per Ridge e Brooke a Montecarlo Brooke pronta a prendere il posto di Steffy. Brooke ha deciso di agire dopo aver ascoltato la sua figlia Hope, che le ha suggerito di rivendicare il suo diritto alla posizione di co-Ceo. La giovane Logan ha insistito sul fatto che sua madre merita di essere al fianco di Ridge, proprio come Stephanie lo era con Eric in passato. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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