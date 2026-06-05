Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 5 giugno 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Luna terrà ancora Steffy dentro la gabbia nella casa in cui viveva con la madre prima di trasferirsi a casa di Bill. Nel frattempo Katie raggiungerà Deacon e Sheila al ristorante per aggiornarli in merito alle ultime sconvolgenti novità. Alla coppia la sorella di Brooke dirà che Tom pensava di essere il padre di Luna, negli anni aveva invitato molte lettere a Poppy perché voleva far parte della vita di sua figlia. Lei le rimandava sempre indietro e lui non le aveva mai buttate. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 5 giugno 2026: Katie racconta le novità a Deacon e Sheila

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Bold and Beautiful Weekly Spoilers June 1-5: Katie GOES OFF & Ridge PLEADS! | Soap Dirt

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