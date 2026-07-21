L'Inter ha confermato che Bastoni non è sul mercato, nonostante le speculazioni di mercato. La discussione tra le parti riguardo al calciatore continua, ma non ci sono offerte ufficiali o trattative in corso. La situazione rimane stabile, con nessun cambio di posizione da parte del club. La discussione si concentra sui futuri piani per il giocatore, senza indicazioni di trasferimenti imminenti. La squadra si prepara alla prossima stagione, lontano da questioni di mercato ancora irrisolte.

L’aria e l’atmosfera di Donaueschingen sono di quelle che possono spazzare via i pensieri più cupi. Il lavoro aiuta a scaricare il negativo, la concentrazione solo sulla prossima stagione drena i problemi. I benefici della “cura Inter” sono chiari, ma intorno ad Alessandro Bastoni continua ad aleggiare il mercato. In Germania sono tanti i tifosi che si sono presentati all’esterno dell’albergo dell’Inter con la maglia del difensore per una foto o un autografo. Ogni volta che è stato intercettato si sono alzati cori e incitamenti nei suoi confronti, tanto per ribadire il sentimento che - anche a chilometri di distanza da Milano - lega il tifo nerazzurro al difensore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Bastoni non è sul mercato, ma "tutto questo parlare...". La situazione tra Inter e Al Hilal

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