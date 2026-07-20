Calciomercato Inter nessun assalto dell’Al Hilal per Bastoni | la situazione

Nessun accordo tra l’Al Hilal e il difensore dell’Inter Bastoni. Fabrizio Romano ha confermato che al momento non ci sono trattative concrete tra il club saudita e il giocatore. L’interesse del club arabo non si è tradotto in negoziati ufficiali o proposte formali. La situazione rimane invariata e non ci sono sviluppi in corso che coinvolgano Bastoni e l’Al Hilal.

di Alberto Petrosilli Fabrizio Romano fa chiarezza: al momento non esiste una trattativa concreta tra il club saudita e il difensore nerazzurro Bastoni. Nelle ultime ore sono circolate diverse indiscrezioni sul possibile interesse dell’ Al Hilal per Alessandro Bastoni, ma allo stato attuale non risultano sviluppi concreti. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, non esiste alcuna operazione concreta o in fase avanzata tra l’Al Hilal e il difensore dell’Inter. Al momento, infatti, non sarebbe in corso alcuna trattativa né ci sarebbero contatti tali da far pensare a un trasferimento imminente del centrale nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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