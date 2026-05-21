Mercato Inter Fabrizio Romano fa il punto | Il Barcellona molla Bastoni ma questo complica l’affare Muharemovic
Fabrizio Romano ha aggiornato sulla situazione di mercato dell'Inter, evidenziando che il Barcellona ha deciso di non puntare più su Bastoni. Questa decisione da parte dei catalani potrebbe influenzare le trattative in corso, rendendo più complicato il trasferimento di Muharemovic. Le trattative tra le parti coinvolte continuano, ma questa novità modifica gli equilibri e le possibili scelte dei nerazzurri. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sulle prossime mosse.
di Francesco Aliperta Mercato Inter, Fabrizio Romano svela così gli ultimi aggiornamenti attorno alle strategie nerazzurre: da Bastoni a Muharemovic. La trattativa di calciomercato tra il Barcellona e Alessandro Bastoni è da considerarsi completamente tramontata. A fare il punto della situazione è l’esperto di mercato Fabrizio Romano nel suo ultimo video di aggiornamenti sulle trattative internazionali. Dopo mesi di indiscrezioni e serrati contatti, il club catalano ha dovuto arrendersi di fronte alla ferma posizione della dirigenza dell’Inter. I nerazzurri, infatti, hanno alzato un vero e proprio muro economico, ritenendo del tutto insufficiente la proposta da 40-50 milioni di euro messa sul piatto dai blaugrana per il forte centrale italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com
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