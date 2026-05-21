Mercato Inter Fabrizio Romano fa il punto | Il Barcellona molla Bastoni ma questo complica l’affare Muharemovic

Da internews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Romano ha aggiornato sulla situazione di mercato dell'Inter, evidenziando che il Barcellona ha deciso di non puntare più su Bastoni. Questa decisione da parte dei catalani potrebbe influenzare le trattative in corso, rendendo più complicato il trasferimento di Muharemovic. Le trattative tra le parti coinvolte continuano, ma questa novità modifica gli equilibri e le possibili scelte dei nerazzurri. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sulle prossime mosse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Francesco Aliperta Mercato Inter, Fabrizio Romano svela così gli ultimi aggiornamenti attorno alle strategie nerazzurre: da Bastoni a Muharemovic. La trattativa di calciomercato tra il Barcellona e Alessandro Bastoni è da considerarsi completamente tramontata. A fare il punto della situazione è l’esperto di mercato Fabrizio Romano nel suo ultimo video di aggiornamenti sulle trattative internazionali. Dopo mesi di indiscrezioni e serrati contatti, il club catalano ha dovuto arrendersi di fronte alla ferma posizione della dirigenza dell’Inter. I nerazzurri, infatti, hanno alzato un vero e proprio muro economico, ritenendo del tutto insufficiente la proposta da 40-50 milioni di euro messa sul piatto dai blaugrana per il forte centrale italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

mercato inter fabrizio romano fa il punto il barcellona molla bastoni ma questo complica l8217affare muharemovic
© Internews24.com - Mercato Inter, Fabrizio Romano fa il punto: «Il Barcellona molla Bastoni, ma questo complica l’affare Muharemovic»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CLAMOROSO RANIERI! ROMA, È RIBALTONE. INTER, LA SCELTA PER LA PORTA E LOPERAZIONE MUHAREMOVIC…

Video CLAMOROSO RANIERI! ROMA, È RIBALTONE. INTER, LA SCELTA PER LA PORTA E LOPERAZIONE MUHAREMOVIC…

Sullo stesso argomento

Mercato Inter, il Barcellona molla la presa: saltato l’affare Bastoni. Ecco svelati i motividi Francesco AlipertaMercato Inter, i catalani si ritirano dalla corsa per il difensore nerazzurro: Deco ritiene eccessiva la richiesta di 70 milioni...

Bastoni Barcellona, il sogno proibito dei catalani per la difesa del futuro: Fabrizio Romano fa il puntodi Redazione Inter News 24Bastoni Barcellona: il difensore dell’Inter, perno della difesa di Chivu è finito nel mirino dei blaugrana, pronti a un...

mercato inter mercato inter fabrizio romanoRomano: Inter in contatto continuo con Curtis Jones, alto in lista. Attaccheranno quando…L'Inter ha scelto: è Curtis Jones il primo obiettivo di mercato a centrocampo per la prossima stagione. Ecco il punto ... msn.com

mercato inter mercato inter fabrizio romanoMercato Inter, colpo dal Manchester City per la difesa? Il chiarimento di Fabrizio RomanoRuben Dias resta intoccabile al Manchester City. Le voci di mercato che lo accostano all'Inter per l'estate trovano un muro invalicabile. Dias e il ... spaziointer.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web