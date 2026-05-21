Mercato Inter Fabrizio Romano fa il punto | Il Barcellona molla Bastoni ma questo complica l’affare Muharemovic

Fabrizio Romano ha aggiornato sulla situazione di mercato dell'Inter, evidenziando che il Barcellona ha deciso di non puntare più su Bastoni. Questa decisione da parte dei catalani potrebbe influenzare le trattative in corso, rendendo più complicato il trasferimento di Muharemovic. Le trattative tra le parti coinvolte continuano, ma questa novità modifica gli equilibri e le possibili scelte dei nerazzurri. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sulle prossime mosse.

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