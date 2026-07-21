Al Hilal non ha ancora presentato un’offerta ufficiale per il difensore dell’Inter. Il club saudita segue il giocatore, ma la trattativa non è stata avviata e si trova in una fase preliminare. Inoltre, c’è un nodo legato alla presenza di stranieri nella rosa, che potrebbe influire sulla possibilità di acquisire nuovi giocatori. Al momento, non ci sono sviluppi concreti o accordi firmati tra le parti.

di Alberto Petrosilli Il club saudita segue il difensore dell’Inter Bastoni, ma al momento non è stata presentata alcuna offerta ufficiale. Nelle scorse ore si è parlato con insistenza dell’interesse dell’ Al Hilal di Simone Inzaghi per Alessandro Bastoni, ma la situazione è ancora in una fase preliminare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, non è ancora stata formulata alcuna proposta ufficiale all’Inter e, di conseguenza, non esiste una trattativa concreta tra i due club. A rallentare l’operazione non c’è soltanto l’assenza di un’offerta, ma anche una questione regolamentare che riguarda la composizione della rosa dell’Al Hilal. Il campionato saudita, infatti, impone precisi limiti sul numero di giocatori stranieri che ogni squadra può tesserare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni Al Hilal, nessuna trattativa avviata: c’è anche il nodo legato agli stranieri

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