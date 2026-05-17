Il Barcellona si allontana da Bastoni | la scelta a sorpresa di Flick blocca una trattativa avviata da mesi
Il Barcellona ha deciso di interrompere i contatti con Bastoni dopo le recenti dichiarazioni dell’allenatore Flick, che ha espresso perplessità sulle caratteristiche del difensore. La trattativa, avviata da mesi, si era intensificata nelle scorse settimane, ma ora sembra essere stata messa in stand-by. Flick ha chiesto alla dirigenza di considerare altre soluzioni, ritenendo che Bastoni non corrisponda alle esigenze tattiche della squadra. La decisione cambia gli scenari di mercato per il club catalano.
di Lorenzo Vezzaro L’allenatore tedesco esprime forti dubbi sulle caratteristiche di Bastoni e chiede alla dirigenza di valutare nuove opzioni. Il mercato intorno ai gioielli dell’Inter si accende con un colpo di scena che ribalta i piani dei mesi scorsi. Il principale freno al possibile tesseramento di Bastoni da parte del Barcellona è rappresentato adesso dalla ferma posizione del tecnico Hansi Flick, che sembra aver convinto il club a mollare la presa sul difensore nerazzurro. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, con il passare del tempo l’allenatore ha espresso crescenti dubbi su alcune caratteristiche tecniche del centrale italiano, ritenute non perfettamente idonee in relazione allo stile di gioco attuale e futuro della compagine blaugrana. 🔗 Leggi su Internews24.com
Il Barcellona punta su Bastoni l'Inter cerca un sostituto
Sullo stesso argomento
Bastoni, il Barcellona si allontana: i dubbi di Flick avvicinano la permanenza del centrale in nerazzurrodi Alberto PetrosilliBastoni si avvicina alla permanenza in nerazzurro: Flick non è convinto dalle caratteristiche del difensore italiano.
Bastoni Barcellona, frenata improvvisa? Il motivo è…Flick! Perché la trattativa con l’Inter potrebbe non andare in portoBastoni Barcellona, frenata improvvisa? Il motivo è…Flick! Perché la trattativa con l’Inter potrebbe non andare in porto Mercato Juve, una difesa da...
Il #doblete realizzato dall'#Inter e il sostegno dei tifosi potrebbero aver convinto Andrea #Bastoni a rimanere in nerazzurro anche la prossima stagione allontanando la corte del #Barcellona. Contenti della sua decisione? #internews24 facebook
Si allontana il trasferimento al #Barcellona per #Bastoni I dubbi del difensore dell' #Inter e non solo x.com
[GE] Il Barcellona intensifica la sua ricerca di João Pedro per colmare il vuoto lasciato da Lewandowski; guarda le cifre. reddit
Vlahovic aspetta Bayern o Barcellona, si allontana il rinnovo del contratto. Corvino: Juventus top clubLa Gazzetta dello Sport scrive che l'attaccante serbo, in scadenza di contratto a giugno, è convinto di ricevere proposte più importanti rispetto a quella per rinnovare l'accordo con i bianconeri. calciomercato.com
Juventus, Bernardo Silva si allontana: Galatasaray in poleJuventus più defilata per Bernardo Silva: il Galatasaray accelera, il Barcellona resta la priorità del portoghese. europacalcio.it