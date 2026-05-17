Il Barcellona si allontana da Bastoni | la scelta a sorpresa di Flick blocca una trattativa avviata da mesi

Da internews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Barcellona ha deciso di interrompere i contatti con Bastoni dopo le recenti dichiarazioni dell’allenatore Flick, che ha espresso perplessità sulle caratteristiche del difensore. La trattativa, avviata da mesi, si era intensificata nelle scorse settimane, ma ora sembra essere stata messa in stand-by. Flick ha chiesto alla dirigenza di considerare altre soluzioni, ritenendo che Bastoni non corrisponda alle esigenze tattiche della squadra. La decisione cambia gli scenari di mercato per il club catalano.

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di Lorenzo Vezzaro L’allenatore tedesco esprime forti dubbi sulle caratteristiche di Bastoni e chiede alla dirigenza di valutare nuove opzioni. Il mercato intorno ai gioielli dell’Inter si accende con un colpo di scena che ribalta i piani dei mesi scorsi. Il principale freno al possibile tesseramento di Bastoni da parte del Barcellona è rappresentato adesso dalla ferma posizione del tecnico Hansi Flick, che sembra aver convinto il club a mollare la presa sul difensore nerazzurro. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, con il passare del tempo l’allenatore ha espresso crescenti dubbi su alcune caratteristiche tecniche del centrale italiano, ritenute non perfettamente idonee in relazione allo stile di gioco attuale e futuro della compagine blaugrana. 🔗 Leggi su Internews24.com

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