Il Barcellona si allontana da Bastoni | la scelta a sorpresa di Flick blocca una trattativa avviata da mesi

Il Barcellona ha deciso di interrompere i contatti con Bastoni dopo le recenti dichiarazioni dell’allenatore Flick, che ha espresso perplessità sulle caratteristiche del difensore. La trattativa, avviata da mesi, si era intensificata nelle scorse settimane, ma ora sembra essere stata messa in stand-by. Flick ha chiesto alla dirigenza di considerare altre soluzioni, ritenendo che Bastoni non corrisponda alle esigenze tattiche della squadra. La decisione cambia gli scenari di mercato per il club catalano.

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