Domani, il giocatore Polizzi si trasferirà al Savoia, mentre è in corso una trattativa con Dell’Orco. Il direttore generale ha confermato che, durante il ritiro di una settimana a Pian di Massiano, non sono previsti acquisti di nuovi giocatori. Giovanni Tedesco, probabilmente, aveva già intuito questa situazione, anche se non ci sono state comunicazioni ufficiali.

Giovanni Tedesco probabilmente lo sapeva, o almeno lo sospettava. Dopo le parole del direttore generale Borras ne ha la certezza: per il ritiro in programma tra 8 giorni a Pian di Massiano non ci saranno volti nuovi. Anzi, probabilmente ci sarà qualche giocatore in meno se il Perugia riuscirà in quella che è una priorità: cedere più che potrà per abbassare il monte ingaggi, soprattutto entro il 31 luglio in vista della fideiussione che le società, con un monte ingaggi superiore al milione dovranno pagare. Il direttore generale solo qualche giorno fa, a ridosso del 30 giugno, aveva ipotizzato tre acquisti per il 20 luglio. Venerdì, invece, ha ammesso di non essere più nelle condizioni di poterlo garantire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercato. Polizzi domani va al Savoia. Dell’Orco, trattativa avviata

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Si parla di: Mercato. Polizzi domani va al Savoia. Dell’Orco, trattativa avviata; Grifo, se parte Dell’Orco si può sbloccare il mercato in entrata. Piace Bettazzi.

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