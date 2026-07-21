Basket serie A2 Nome nuovo per Rimini Piace il lungo Young
La squadra di basket di Serie A2 ha annunciato un nuovo nome nel roster, puntando su Kalif Young, canadese del ’97 alto 2 metri. La società sta valutando il suo inserimento come alternativa a Paul Paulicap. Young ha già giocato a livello professionistico e si sta sottoponendo alle visite mediche. La trattativa con l’atleta è in fase avanzata, mentre si attendono sviluppi ufficiali. Il club continua a lavorare per completare la rosa in vista della prossima stagione.
La Rinascita si guarda intorno, non sta ferma e vira il mirino verso un altro lungo in alternativa a Paul Paulicap. Si tratta di Kalif Young, canadese classe ’97, alto 2.06 e con una carriera variegata dopo i quattro anni in un buon college come quello di Providence. Gli ultimi due campionati li ha giocati nella massima divisione romena, con il Csm Oradea, chiudendo a 9 punti, 7 rimbalzi e 1.1 stoppate nel 2024-2025 e con 8.4, 6.4 e 0.9 nella scorsa annata. Le percentuali da due (67% e 63%) segnalano come il canadese si possa pure, in certi contesti, accontentare di pochi tiri, ma che sia bravo a ottenere il massimo da quello che gli viene richiesto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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