Basket play-in serie A2 | Dole Basket Rimini-BiEmme Service Libertas Livorno in diretta Live

Oggi alle 19 si gioca il match tra Dole Basket Rimini e Libertas Livorno, valido per il secondo turno dei play-in di serie A2. La squadra di Livorno, dopo aver vinto contro Milano nel turno precedente, affronta ora la formazione di Rimini guidata dall’allenatore Sandro Dell'Agnello. La partita sarà trasmessa in diretta e si svolge in un contesto di qualificazione ai playoff.

Dopo la convincente vittoria contro Milano, la Libertas è pronta per il secondo turno dei play-in. Avversario questa volta è Rimini di coach Sandro Dell'Agnello (palla a due oggi, domenica 3 maggio, alle 19). Sarà ancora partita secca: chi perde, esce mentre chi vince va avanti e trova Pesaro con.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Basket play-in serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno - Wegreenit Urania Milano in diretta. LiveNeanche il tempo di godersi il bel successo contro Pesaro con cui è stata chiusa la stagione regolare, che la Libertas Livorno deve subito tornare in... Basket, serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Victoria Libertas Pesaro in diretta. LiveUltimo impegno della stagione regolare per la Libertas Livorno 1947 impegnata questa domenica 26 aprile al Modigliani Forum contro la Victoria... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Basket, Scafati festeggia al Flaminio il ritorno in serie A. Per la Dole il destino passa dallo spareggio play-in; Basket: Serie A2 Old Wild West - S2025/26 - 38a giornata: Rimini - Scafati - in diretta su Rai Sport 26/04/2026 alle 17:50; Dole Basket Rimini-Givova Scafati 76-80. Scafati in A1, Rimini ai play-in; La Serie A2 su RaiSport HD: domenica 26 diretta di Dole Rimini-Givova Scafati. Alle 18:00. Anche su Rai Play. Basket play-in serie A2 | Dole Basket Rimini-Bi.Emme Service Libertas Livorno in diretta. LiveDopo la convincente vittoria contro Milano, la Libertas è pronta per il secondo turno dei play-in. Avversario questa volta è Rimini di coach Sandro Dell'Agnello (palla a due oggi, domenica 3 maggio, a ... today.it Basket, tutto in una sera per la Dole Rimini: sfida secca contro Livorno per un posto nei playoffChi vince accede al tabellone dei playoff, dove nei quarti incontrerà la Victoria Libertas Pesaro, chi perde invece terminerà qui la sua stagione ... today.it : un punto statistico sulla Dole Basket Rimini e sull’avversario di giornata nella stagione 2025-2026 di Serie A2 Chiusa la Regular Season si apre al Flaminio una nuova fase del campionato, i play-in, una gara secca per stabilire chi affro facebook