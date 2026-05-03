Basket play-in serie A2 Dole Basket Rimini-BiEmme Service Livorno 95-90 | la Libertas si sveglia tardi addio al sogno playoff

Nel secondo turno dei play-in di serie A2, la Libertas ha perso in trasferta contro Rimini con il punteggio di 95-90. La squadra ospite è rimasta sempre sotto nel punteggio e la sconfitta conclude la stagione della formazione amaranto, che aveva sperato di proseguire la corsa ai playoff. La partita si è disputata sul parquet di Rimini, dove la Libertas ha tentato di recuperare nel finale senza riuscirci.

La stagione della Libertas finisce qui, al secondo turno dei play-in. Fatale la sconfitta sul parquet di Rimini per 95-90 al termine di una partita con ha visto gli amaranto sempre sotto nel punteggio. L’annata del quintetto livornese rimane comunque molto positiva ma l’amaro in bocca per come si.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Basket play-in serie A2 | Dole Basket Rimini-Bi.Emme Service Libertas Livorno in diretta. LiveDopo la convincente vittoria contro Milano, la Libertas è pronta per il secondo turno dei play-in. Basket serie A2 | Wegreenit Urania Milano-Bi.Emme Service Libertas Livorno 73-66, gli amaranto si svegliano troppo tardiSe la brutta sconfitta contro Sella Cento poteva non destare troppe preoccupazioni, quella di oggi contro Milano deve suonare come un campanello... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Basket, Scafati festeggia al Flaminio il ritorno in serie A. Per la Dole il destino passa dallo spareggio play-in; Basket: Serie A2 Old Wild West - S2025/26 - 38a giornata: Rimini - Scafati - in diretta su Rai Sport 26/04/2026 alle 17:50; Dole Basket Rimini-Givova Scafati 76-80. Scafati in A1, Rimini ai play-in; La Serie A2 su RaiSport HD: domenica 26 diretta di Dole Rimini-Givova Scafati. Alle 18:00. Anche su Rai Play. Basket play-in serie A2 | Dole Basket Rimini-Bi.Emme Service Libertas Livorno in diretta. LiveDopo la convincente vittoria contro Milano, la Libertas è pronta per il secondo turno dei play-in. Avversario questa volta è Rimini di coach Sandro Dell'Agnello (palla a due oggi, domenica 3 maggio, a ... today.it Basket, tutto in una sera per la Dole Rimini: sfida secca contro Livorno per un posto nei playoffChi vince accede al tabellone dei playoff, dove nei quarti incontrerà la Victoria Libertas Pesaro, chi perde invece terminerà qui la sua stagione ... today.it : un punto statistico sulla Dole Basket Rimini e sull’avversario di giornata nella stagione 2025-2026 di Serie A2 Chiusa la Regular Season si apre al Flaminio una nuova fase del campionato, i play-in, una gara secca per stabilire chi affro - facebook.com facebook