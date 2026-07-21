Le nazionali giovanili italiane di basket del 2026 hanno ottenuto risultati inferiori alle aspettative. Le squadre Under 18 e Under 16 mantengono ancora possibilità di migliorare, ma i progressi sono stati limitati. Negli ultimi Europei giovanili, le prestazioni sono state meno brillanti rispetto a precedenti edizioni, senza raggiungere risultati significativi. La squadra Under 20, invece, non ha ottenuto risultati di rilievo finora.

Per l’Italia, fino ad ora, gli ormai usuali acuti che qui e là si sono visti negli Europei giovanili di varia natura non hanno trovato una corrispondenza. In altre parole, il 2026 è stato davvero avaro di soddisfazioni, e in qualche caso ha pure messo più di un brivido perché lo spettro della Division B, nei due Europei Under 20, è stato realmente vicino. Ma andiamo con ordine. Iniziamo dai due Mondiali Under 17. In quello maschile, l’Italia si è trovata ad affrontare un vero e proprio gotha di selezioni di grande spicco: dopo il facile successo sul Giappone, prima la Francia e poi gli USA sono stati l’anticamera di un ottavo con il Canada in cui, di fatto, è totalmente mancato il terzo quarto, la vera ragione della sconfitta azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: 2026 delle giovanili azzurre meno brillante. Ma con Under 18 e 16 ancora chance di buone cose

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