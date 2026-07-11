LIVE Italia-Canada 0-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre in vantaggio nel terzo set ma occhio alle nordamericane 18-16
Le azzurre hanno conquistato il vantaggio nel terzo set, portandosi sul 18-16, ma le nordamericane hanno subito risposto e si sono portate avanti 19-18. Un’invasione della prima linea canadese sull’attacco di Egonu ha interrotto il gioco, portando il punteggio a 19-19. Poco dopo, Egonu ha concluso un’azione complessa con una diagonale da posto due, portando l’Italia sul 20-19. La partita prosegue con il punteggio di 21-19.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-19 Invasione della prima linea canadese sull’attacco di Egonu! 20-19 Egonu risolve un’azione complessa, con una grande diagonale da posto due. 19-19 Ricezione slash di Sylla, Maglio non perdona e chiude l’azione. Il Canada ci pareggia. 19-18 Mani out di Guezen, grande colpo da posto quattro della nuova schiacciatrice di Chieri. 19-17 Guezen piazza in campo la diagonale da posto quattro. Sylla torna in prima linea al posto di Spirito. 19-16 Mani fuori di Egonu con la parallela da posto due. Time-out di Velasco. 18-16 Giovannini liscia la ricezione, ace per Gray. Egonu in campo per Orro, Cambi per Antropova. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Canada | Volleyball Nations League Femminile 2026 | 11 luglio 2026 LIVE SCORE
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