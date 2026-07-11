LIVE Italia-Canada 0-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre in vantaggio nel terzo set ma occhio alle nordamericane 18-16

Notizia in breve

Le azzurre hanno conquistato il vantaggio nel terzo set, portandosi sul 18-16, ma le nordamericane hanno subito risposto e si sono portate avanti 19-18. Un’invasione della prima linea canadese sull’attacco di Egonu ha interrotto il gioco, portando il punteggio a 19-19. Poco dopo, Egonu ha concluso un’azione complessa con una diagonale da posto due, portando l’Italia sul 20-19. La partita prosegue con il punteggio di 21-19.