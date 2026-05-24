Toni Nadal ha dichiarato di essere disposto ad allenare Jannik Sinner, definendo il suo stile meno brillante di Alcaraz. Ha aggiunto che in Sinner riconosce una mentalità simile a quella dei migliori giocatori.

Se non è una candidatura, poco ci manca, ma certo che le parole di Toni Nadal nei confronti di Jannik Sinner hanno acceso non poco la fantasia dei tifosi dell’attuale numero uno del mondo per un (eventuale) dopo Cahill. L’allenatore e zio di Rafal Nadal ha partecipato a Roma a un evento organizzato dalla Fondazione della Accademia Angelini, dove gli è stato chiesto quale tennista sceglierebbe di allenare oggi, avendone la possibilità. Toni Nadal ha risposto, senza mezzi termini e senza esitazione Jannik Sinner. “Vedo in lui disciplina, buone maniere e una mentalità che ricorda quella dei più grandi. Mi piace lavorare con persone che accettano la verità e non creano problemi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Toni Nadal: "Sinner? Lo allenerei volentieri. È meno brillante di Alcaraz ma..."

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