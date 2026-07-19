Acqua a senzatetto e turisti | ecco il piano caldo a Bari Dove e come funziona
A Bari è attivo un piano caldo che prevede la distribuzione di bottigliette d’acqua ai senzatetto e ai turisti nel centro città. Sono stati allestiti punti di distribuzione e alcune spiagge sono presidiate per offrire assistenza immediata. Alcuni bar della zona si sono resi disponibili ad accogliere persone in difficoltà. Le iniziative sono state organizzate per fronteggiare le alte temperature e garantire supporto a chi si trova in condizioni di vulnerabilità.
Distribuzione di bottigliette d’acqua ai senzatetto e ai turisti in centro. Spiagge presidiate per la pronta assistenza. Alcuni bar pronti ad accogliere chi è in difficoltà. Il piano Caldo del Comune di Bari è ormai entrato nel vivo. A cominciare dal nuovo servizio della Protezione Civile destinato all’intera cittadinanza e attivo proprio nelle giornate più calde, con l’obiettivo di offrire un presidio diffuso di prevenzione nei luoghi maggiormente frequentati. Si tratta di una prestazione mai attivata prima d’ora, attraverso la quale agenti della Polizia locale e personale della Protezione civile comunale provvederanno a distribuire... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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