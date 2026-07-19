Acqua a senzatetto e turisti | ecco il piano caldo a Bari Dove e come funziona

Notizia in breve

A Bari è attivo un piano caldo che prevede la distribuzione di bottigliette d’acqua ai senzatetto e ai turisti nel centro città. Sono stati allestiti punti di distribuzione e alcune spiagge sono presidiate per offrire assistenza immediata. Alcuni bar della zona si sono resi disponibili ad accogliere persone in difficoltà. Le iniziative sono state organizzate per fronteggiare le alte temperature e garantire supporto a chi si trova in condizioni di vulnerabilità.