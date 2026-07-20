Politano | Bene l' inizio con Allegri Potrei chiudere la carriera qui

Da sportmediaset.mediaset.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal ritiro di Dimaro, un calciatore ha espresso soddisfazione per l'inizio della stagione sotto la guida del nuovo allenatore. Ha commentato positivamente il cambio di allenatore e ha dichiarato di poter concludere la carriera nella stessa squadra. Non sono state fornite altre dichiarazioni o dettagli sulle prospettive future o sul ruolo nel team.

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Dal ritiro di Dimaro, l'esterno azzurro si dice soddisfatto dell'arrivo del nuovo allenatore e guarda al futuro con la squadra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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