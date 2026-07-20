Politano | Bene l' inizio con Allegri Potrei chiudere la carriera qui
Dal ritiro di Dimaro, un calciatore ha espresso soddisfazione per l'inizio della stagione sotto la guida del nuovo allenatore. Ha commentato positivamente il cambio di allenatore e ha dichiarato di poter concludere la carriera nella stessa squadra. Non sono state fornite altre dichiarazioni o dettagli sulle prospettive future o sul ruolo nel team.
Dal ritiro di Dimaro, l'esterno azzurro si dice soddisfatto dell'arrivo del nuovo allenatore e guarda al futuro con la squadra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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