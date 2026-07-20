Politano | Bene l' inizio con Allegri Potrei chiudere la carriera qui

Notizia in breve

Dal ritiro di Dimaro, un calciatore ha espresso soddisfazione per l'inizio della stagione sotto la guida del nuovo allenatore. Ha commentato positivamente il cambio di allenatore e ha dichiarato di poter concludere la carriera nella stessa squadra. Non sono state fornite altre dichiarazioni o dettagli sulle prospettive future o sul ruolo nel team.