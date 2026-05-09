L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha commentato la recente vittoria in campionato contro la Lazio durante un'intervista a Dazn. Ha menzionato le parole di Mourinho, affermando che il suo commento rimane tra loro due e ha espresso soddisfazione per la condizione della squadra. Inoltre, ha annunciato che Josep Martinez è pronto per essere titolare. La partita ha visto l'Inter conquistare tre punti importanti.

di Giuseppe Colicchia L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro la Lazio. Intervenuto nel corso del postpartita di Lazio Inter, Cristian Chivu ha commentato così il successo ai microfoni di Dazn. IL RAPPORTO CON LAUTARO – « Merito di tutti, non solo di Lautaro. Lui mette in campo la serietà e la professionalità, ma è merito degli altri che lo mettono nelle condizioni e lo seguono nel fare determinate cose. Merito di un gruppo e di una squadra fantastica che vive una cosa speciale, sono contento per loro perché se lo meritano ». ANTICIPAZIONI TATTICHE PER L’ANNO PROSSIMO – « Mi viene in mente di dire 5-5-5, ma meglio che sto zitto.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a Dazn: «Le parole di Mourinho? Io mi godo questa Inter, quello che dico a lui rimane tra noi due. Josep Martinez pronto per essere titolare»

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