Dopo tre giorni di ricerche, non sono state trovate tracce di Alexandru Olaisiu Sorin, 29 anni, noleggiatore di barche scomparso durante un'escursione sul lago. L'uomo aveva salvato un bambino di 7 anni in difficoltà mentre nuotava con un gruppo di turisti inglesi, poi si è immerso e non è più riemerso. Le operazioni di ricerca continuano senza esito.

Tre giorni di ricerche senza sosta. E ancora nessun esito. Non si trova Alexandru Olaisiu Sorin, il 29enne noleggiatore di barche che sabato scorso durante un’escursione sul lago con una comitiva di turisti inglesi ha salvato un bambino di 7 anni in difficoltà mentre faceva il bagno e poi si è inabissato. Anche ieri per l’intera giornata il lago è stato perlustrato sia in superficie dalla Guardia Costiera, sia in profondità dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dai Rov e Sonar dei Volontari del Garda. Nel punto in cui il barcaiolo si è tuffato, e poi scomparso alla vista delle persone che accompagnava, il il Benaco sprofonda 52 metri. Per rintracciarlo i soccorritori stanno cercando di identificare il segnale del suo smartwatch. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Barcaiolo scomparso. Nessuna traccia

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