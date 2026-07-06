Fentanyl rubato forse nessuna traccia nelle registrazioni video
Il furto di 80 fiale di Fentanyl avvenuto presso un ospedale di Roma potrebbe non aver lasciato tracce nelle registrazioni video, secondo quanto riferito. La denuncia è stata presentata diversi giorni dopo l’accaduto, rendendo difficile identificare eventuali responsabili attraverso le telecamere di sorveglianza. Al momento, non ci sono conferme sulla presenza di prove video che possano contribuire alle indagini.
Potrebbe non aver lasciato alcuna traccia, almeno nelle registrazioni video, il furto delle 80 fiale di Fentanyl all'ospedale Israelitico di Roma. Troppi i giorni trascorsi dal furto alla denuncia. In quel periodo le immagini di videosorveglianza potrebbero essere state sovrascritte. Una corsa contro il tempo per chi indaga, in cui è fondamentale ricostruire la cronologia dei fatti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Fentanyl Awareness: Know The Risks
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Stolen Girl – Nessuna Traccia, la scalata su Prime Video è strepitosa
Marco Poggi: "Mi sembra folle pensarlo, ma forse Sempio il video di Chiara lo ha rubato"Un uomo ha dichiarato di non riuscire a spiegarsi una possibile azione di un’altra persona, ipotizzando che possa aver preso una penna USB contenente...
Temi più discussi: Furto di Fentanyl a Roma, una talpa all'interno dell'ospedale Israelitico?; Roma, rubate ottanta fiale di Fentanyl: è giallo all’ospedale Israelitico, ipotesi del furto su commissione; Roma, furto di fentanyl all’Israelitico: forse cancellati i video con i ladri, l'ultimo controllo l'11 giugno; Fiale rubate di Fentanyl, nessuna telecamera sulla cassaforte. La chiave del deposito era disponibile a tutti.
Fiale rubate di Fentanyl, nessuna telecamera sulla cassaforte. La chiave del deposito era disponibile a tuttiIl registro aggiornato sporadicamente, come se non esistesse. La chiave per aprire la cassaforte, dove erano custodite le fiale di fentanyl, disponibile praticamente a tutti. Di fatto, ... ilmessaggero.it
Fentanyl rubato all'Israelitico: riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Ventimila dosi in circolazione, aperta un'inchiestaLa notizia del furto di Fentanyl allarma Palazzo Chigi. Dopo la diffusione della notizia della scomparsa di 80 fiale dell’oppioide dell’ospedale Israelitico di Roma, oggi ... ilmessaggero.it