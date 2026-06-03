Le ricerche del 23enne marocchino scomparso lunedì pomeriggio nelle acque del Ticino vicino al nuovo ponte sono proseguite ieri tutto il giorno, nonostante il maltempo. Sul fiume sono stati impiegati motoscafi e soccorritori, ma fino a ora non sono stati trovati segni della sua presenza. Le operazioni sono ancora in corso, senza alcuna traccia del giovane.

Sono proseguite per tutta la giornata di ieri, anche sfidando il maltempo, le ricerche del 23enne di origine marocchina scomparso lunedì pomeriggio nelle acque del Ticino in prossimità del nuovo ponte non ancora aperto al traffico. Le possibilità di ritrovarlo in vita si affievoliscono con il passare delle ore. Il giovane, residente a Foggia, era in città da alcuni giorni, ospite di alcuni familiari. Lunedì, complice anche il caldo torrido, assolutamente anomalo per la stagione, aveva deciso di fare il bagno nel Ticino nonostante nel tratto vigevanese e in quello corrispondente sulla sponda abbiatense, esiste il divieto di balneazione. Cosa possa essere successo di preciso è ancora da stabilire ma con tutta probabilità a tradirlo è stata la corrente, insidiosa in quel punto quanto invisibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scandagliato il Ticino: nessuna traccia del giovane

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