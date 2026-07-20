“Ballando con le Stelle” alla ricerca della soluzione per il “dopo Selvaggia Lucarelli“: secondo indiscrezioni, Barbara D’Urso e Simona Ventura sarebbero le due candidate principali a sostituire la giornalista. Ivan Zazzaroni resterà in giuria, così come Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Fabio Canino dovrebbe essere confermato: in caso di addio, si scatenerebbe un “effetto domino” con Matano e Presta protagonisti. “Ballando con le Stelle”, chi al posto di Selvaggia Lucarelli Per la prima volta dopo dieci edizioni, il programma di Rai 1 dovrà fare a meno di Selvaggia Lucarelli, storica giurata dello show condotto da Milly Carlucci. Il nome di chi prenderà il suo posto al tavolo della giuria di “Ballando con le stelle” sta alimentando il dibattito tra appassionati e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Barbara D'Urso o Simona Ventura a Ballando con le Stelle dopo Selvaggia Lucarelli: resta Zazzaroni, no Panatta

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Novità sulla giuria di Ballando con le Stelle chi sostituirà Selvaggia Lucarelli

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Barbara d’Urso a Ballando con le stelle al posto di Selvaggia LucarelliBarbara d’Urso sembra pronta a partecipare a Ballando con le stelle, sostituendo Selvaggia Lucarelli.

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