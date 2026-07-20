Geppi Cucciari è fuori dai giochi, ma adesso subentra Simona Ventura che con Barbara d'Urso è pronta a sfidarsi per entrare nella giuria di Ballando con le stelle I tempi stringono e la curiosità cresce:chi sostituirà Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle?Sebbene fosse dato per certo il nome diGeppi Cucciari, alla fine sembra che non sia stata trovata una soluzione con lei e così adesso sono due i nomi in pole position:Barbara d’Urso e Simona Ventura.Da una parte una cara amica di Milly Carlucci – le ha fatto anche da testimone al matrimonio con Giovanni Terzi- dall’altra una conduttrice che da tre anni cerca di tornare in tv e l’unica che finora le ha teso la mano è proprio Milly. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Selvaggia Lucarelli.

© Ildifforme.it - Ballando con le stelle: Barbara d’Urso o Simona Ventura, chi prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Novità sulla giuria di Ballando con le Stelle chi sostituirà Selvaggia Lucarelli

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ballando con le stelle, ecco chi prende il posto di Selvaggia Lucarelli: non è Barbara D’Urso, il nome delude

Barbara d’Urso a Ballando con le stelle al posto di Selvaggia LucarelliBarbara d’Urso sembra pronta a partecipare a Ballando con le stelle, sostituendo Selvaggia Lucarelli.

Temi più discussi: Quando dissi a Lele Mora che ero incinta si mise a piangere disperato per la sua 'gallina dalle uova d'oro': Simona Ventura svela il retroscena inedito; Simona Ventura, la verità sulle liti con Mara Venier; Non solo Benedetta Rossi: da Simona Ventura a Maria De Filippi, chi sono i vip che hanno adottato; Pagelle TV stagione 2025/2026, i personaggi.

Ballando con le Stelle, rivoluzione in giuria? Alberto Matano, Adriano Panatta e Lucio Presta tra i nomi più caldiLa prossima edizione di Ballando con le Stelle potrebbe portare con sé importanti novità. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da Hit su Affari Italiani , Milly Carlucci ... torresette.news

Ballando, Zazzaroni resta ed è corsa a due per l’eredità di Lucarelli: Simona Ventura o Barbara D’UrsoFanpage.it apprende che al momento Ventura e D'Urso si contendono il posto lasciato libero da Selvaggia Lucarelli ... fanpage.it