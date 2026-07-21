Una showgirl si trova in vacanza al mare con amici stretti. Durante l’estate, si dedica a momenti di relax e divertimento in spiaggia. La donna è stata vista più volte in compagnia di persone note, mentre si prepara a tornare in scena con un nuovo progetto teatrale. Le immagini mostrano una routine di svago e socializzazione, senza ulteriori dettagli sui programmi futuri o sulla durata della vacanza.

La presentatrice trascorre giorni di relax in riva al mare circondata dalle persone più vicine, mentre prende forma il suo ritorno sulla scena pubblica. Barbara D’Urso si concede una vacanza estiva lontano dai riflettori e sceglie il mare, insieme agli amici più cari, per ricaricare le energi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Barbara D’Urso in vacanza al mare con gli amici più cari, un'estate tra divertimento e relax in attesa del ritorno a teatro

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BARBARA D'URSO aperitivo al mare con gli amici

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